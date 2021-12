Handhavers gaan in de strenge lockdown die vanaf zondag gaat gelden met name goed letten op groepsvorming buiten. Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, zijn andere maatregelen zoals het sluiten van de meeste winkels veel eenvoudiger te controleren: „Dicht is dicht. Dat was bij de vorige strenge lockdown ook niet moeilijk.”