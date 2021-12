CBR schort examens inplannen op vanwege persconferentie

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft de mogelijkheid om examens en toetsen in te plannen tijdelijk bevroren vanwege de persconferentie van zaterdagavond. Volgens ingewijden zal het kabinet een harde lockdown aankondigen. Dit betekent waarschijnlijk ook dat niet-medische contactberoepen, zoals rijinstructeurs, hun werk niet mogen uitvoeren. De lockdown gaat zondag om 05.00 uur in en geldt tot zeker 14 januari, zo is de verwachting.