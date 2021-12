Het aanhoudend natte najaar heeft zeer waarschijnlijk voor sterfte onder jonge reeën gezorgd. Volgens het Nationaal Wildziektencentrum DWHC in Utrecht zijn er sinds begin november opmerkelijk veel dode jonge reeën gevonden. De dieren zijn waarschijnlijk onderkoeld geraakt en daardoor verzwakt. Onderkoeling kan bij een dood dier niet meer worden vastgesteld. DWHC kan niet met zekerheid zeggen of dat inderdaad de doodsoorzaak is.