Ombudsman tikt Amersfoort op de vingers over seance begraafplaats

Amersfoort heeft in strijd met het redelijkheidsvereiste gehandeld, door zomaar toestemming te geven voor een paranormaal onderzoek op begraafplaats Rusthof. Er is onvoldoende begrip geweest voor wat het toestaan van zo’n onderzoek kan betekenen voor nabestaanden. Het college van burgemeester en wethouders doet er goed aan vast te stellen welke activiteiten op Rusthof passend zijn, hoe verzoeken voor bijeenkomsten in de toekomst worden afgehandeld en wie daarbij betrokken moet zijn.