Op Schiermonnikoog zijn de afgelopen twee dagen honderden dode kanoeten gevonden. Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare in het Groningse Westernieland bevestigt een bericht hierover van RTV Noord. Lollinga vermoedt dat er nog veel meer van deze trekvogels zijn overleden. „Ik denk dat we eerder over duizenden kunnen praten dan honderden die in die omgeving dood zijn gegaan”, zegt hij.