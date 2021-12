Het verduurzamen van de productie van aardappelen, groente en fruit gaat niet snel genoeg om verschillende groene doelstellingen te halen, stellen onderzoekers van de Wageningen Universiteit in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De doelstellingen zijn vaak opgesteld door het bedrijfsleven zelf of de overheid.