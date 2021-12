Remkes: oude bestuurscultuur niet alleen onder Rutte ontstaan

De veelbesproken ‘oude bestuurscultuur’ is echt niet alleen onder het premierschap van Mark Rutte ontstaan, zegt informateur en VVD-coryfee Johan Remkes. Het is bovendien niet alleen in de landelijke politiek dat het bestuur niet altijd even goed luistert naar de volksvertegenwoordigers. Dat is ook het geval in sommige gemeenteraden en Provinciale Staten, zegt Remkes. „Ook in die gemeenten en provincies waar de Partij voor de Arbeid een vrij stevige stem in het kapittel heeft.”