Burgers’ Zoo in Arnhem denkt dat de geboorte van een zeekoe in de dierentuin aanstaande is. Biologen denken op grond van het gedrag van de drachtige moeder dat ze nog deze maand of in januari zal bevallen. De geboorte van een zeekoe komt niet vaak voor. In Nederland is Burgers’ de enige dierentuin die zeekoeien heeft.