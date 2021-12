Vrijwel de gehele Rotterdamse gemeenteraad is fel gekant tegen de plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om in Rotterdam-Zuid op meer plaatsen olie te gaan winnen. De NAM heeft bewoners in de Rotterdam-Zuid onlangs een brief gestuurd met daarin het voornemen om de komende drie decennia te gaan boren naar olie onder bewoond Rotterdams gebied.