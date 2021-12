Gelderland laat een voormalig kantoorgebouw van de provincie in Arnhem slopen en helemaal opnieuw gebruiken. Gevelplaten, kozijnen, brandtrappen en 7400 vierkante meter vloeroppervlak worden in hun geheel hergebruikt. Het project is zowel voor de provincie als voor het sloopbedrijf „pionieren” en een „uitdaging”, want hergebruik van beton is nog niet eerder op deze manier gedaan volgens de provincie.