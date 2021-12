Politiebond NPB is niet te spreken over de investeringen in het politieapparaat die in het coalitieakkoord staan. NPB-voorzitter Jan Struijs noemt de plannen „meer van hetzelfde en dus te weinig”. „Wij zien een lange lijst in de magnetron opgewarmde beloften, maar het geld om daar serieus politiewerk van te maken blijft ijskoud achterwege”, zegt Struijs.