Zorgbonden zijn teleurgesteld dat het nieuwe kabinet niets extra doet voor het salaris van zorgpersoneel. NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, is „ontsteld” over het nieuwe coalitieakkoord. „Het afgelopen anderhalf jaar is meer dan ooit duidelijk geworden wat het belang is van goede zorg, maar blijkt dit allesbehalve uit het akkoord.”