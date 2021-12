Kabinet overweegt A27 bij Amelisweerd niet te verbreden

Het nieuwe kabinet wil afzien van de plannen om de A27 bij Amelisweerd te verbreden als de regio Utrecht met alternatieven komt om het fileprobleem tegen te gaan. In die alternatieven moet de regio rekening houden met de bereikbaarheid van nieuwe woongebieden, bijvoorbeeld met openbaar vervoer of met de auto, zo is te lezen in het coalitieakkoord. Als alternatieven niet mogelijk zijn, „wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet”.