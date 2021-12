CBS: minder uitstoot van broeikasgassen in afgelopen kwartaal

De uitstoot van broeikasgassen was in het derde kwartaal van dit jaar 3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal in 2020. De belangrijkste oorzaak is dat er in Nederland minder elektriciteit werd geproduceerd ten opzichte van een jaar eerder, melden CBS en RIVM/Emissieregistratie woensdag op basis van de kwartaalcijfers over de uitstoot. De totale uitstoot van broeikasgassen in de eerste drie kwartalen van 2021 was echter wel nog 3 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.