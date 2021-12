Econoom Mujagic: Maak bijles voor scholier overbodig

Onlangs was in het nieuws dat sommige scholieren bijles krijgen terwijl anderen het zonder extra hulp moeten stellen. Reden voor die tweedeling: sommige ouders kunnen de dure bijlessen wel betalen en andere niet. Ons onderwijs heeft helaas meer kwalen. De klassen worden steeds groter en het opvangen van een klas bij ziekte van een leerkracht is voor steeds meer scholen een groot probleem. Beide zijn het gevolg van chronische personeelstekorten.