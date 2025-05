Koffie mogelijk duurder door gestegen prijzen koffiebonen

De fabrikant was eerder dit jaar nog met supermarktketens in gesprek over de inkoopprijzen, waaronder Jumbo, Albert Heijn en onlinesupermarkt Picnic. Daardoor waren er wekenlang minder of geen producten van JDE Peet’s verkrijgbaar bij de supers. Vervolgens gingen de prijzen flink omhoog. JDE Peet’s is een van ’s werelds grootste koffiebedrijven. Het concern is actief in meer dan honderd landen en is het moederbedrijf van ongeveer vijftig koffie- en theemerken.

De prijzen van koffiebonen lagen in de eerste vier maanden van dit jaar gemiddeld 28 procent hoger dan in de tweede helft van 2024, meldt JDE Peet’s donderdag in een handelsupdate. Hierdoor denkt het bedrijf aan aanvullende maatregelen, waaronder prijsverhogingen.

Tegen het einde van het eerste kwartaal had JDE Peet’s met de meeste van zijn klanten wereldwijd afspraken gemaakt. In Europa werden de volumes in januari en februari nog flink beïnvloed door de onderhandelingen, maar sinds maart is hier volgens het concern een sterke opleving van de verkopen zichtbaar.

In dezelfde update stelt het koffie- en theebedrijf ook dat de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump „op basis van de huidige informatie” geen wezenlijke invloed zullen hebben op de financiële prestaties. Het concern ligt naar eigen zeggen op schema om de eerder gestelde vooruitzichten voor dit jaar te halen.