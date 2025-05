Gamers wachten op nieuwe Switch: winst Nintendo fors omlaag

Over het hele gebroken boekjaar, dat eind maart afliep, daalde de nettowinst van Nintendo met ruim 43 procent. Het in Kyoto gevestigde bedrijf zette een resultaat in de boeken van 278,8 miljard yen, omgerekend ongeveer 1,7 miljard euro.

In het huidige boekjaar, dat loopt van april tot eind maart volgend jaar, verwacht Nintendo 15 miljoen exemplaren te verkopen van de langverwachte Switch 2-console. De opvolger van de populaire spelcomputer die in 2017 uitkwam moet vanaf 5 juni wereldwijd in de schappen liggen. Die voorspelling voor de verkoopaantallen is lager dan waar economen van persbureau Bloomberg op hadden gerekend.