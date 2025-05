AEX weer boven 900 punten door hoop op handelsdeal VS en VK

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 904,01 punten. De laatste keer dat de index boven die puntengrens noteerde was op 2 april. Dat was de dag waarop president Trump zijn handelstarieven aankondigde. Door de wereldwijde onrust die volgde op de tarieven kelderde de AEX in de eerste week van april naar ongeveer 785 punten.

De MidKap klom 0,5 procent tot 844,02 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent. Londen steeg 0,1 procent voorafgaand aan de mogelijke deal met de VS. Ook wordt gewacht op het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank gaat naar verwachting de rente verlagen om de economie te ondersteunen.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stegen tot 3,8 procent. Volgens persbureau Bloomberg is Trump van plan de nieuwe exportbeperkingen voor AI-chips van zijn voorganger president Joe Biden in te trekken. Die zouden medio mei ingaan.

BAM steeg 3 procent. De bouwer boekte afgelopen kwartaal meer omzet en handhaafde de verwachting voor dit jaar. JDE Peet’s won 0,2 procent. Het bedrijf achter Douwe Egberts en Pickwick verwacht geen grote impact van de Amerikaanse handelstarieven op de resultaten en bevestigde de verwachtingen voor dit jaar. Door de aanhoudende stijging van de koffieprijzen overweegt het concern de prijzen verder te verhogen.

AMG maakte een koerssprong van 12 procent. De metalengroep verhoogde opnieuw de winstverwachting na sterke resultaten in het eerste kwartaal. Pharming won 8 procent. Het biotechnologiebedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal flink stijgen en verhoogde het omzetdoel voor het hele jaar. Ebusco klom 6,5 procent. De Chinese batterijenproducent Gotion heeft het belang in de noodlijdende bussenbouwer uitgebreid naar ongeveer 10 procent.