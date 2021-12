Justitie vervolgt agent voor lekken naar criminelen

Het Openbaar Ministerie in Limburg gaat een agent vervolgen op verdenking van lekken van informatie naar verdachten in een groot drugsonderzoek. De hoofdverdachte in dat onderzoek zou na een tip van de agent vlak voor arrestatie door de politie zijn gevlucht. Een woordvoerster van het OM bevestigde berichtgeving hierover op 1Limburg zaterdag. „De impact is inderdaad geweest dat bepaalde verdachten naar het buitenland zijn gevlucht en de actiedag daardoor niet in de gewenste opzet plaats heeft kunnen vinden”, aldus de woordvoerster van justitie.