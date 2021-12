Nog een neef van Taghi in beeld als verdachte moord Wiersum

In het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum is ook een in Marokko aangehouden neef van Ridouan Taghi in beeld bij politie en justitie. Deze Jaouad F. werd in oktober opgepakt omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de (vergis)moord op de zoon van een Marokkaanse rechter. Volgens het Openbaar Ministerie nam F. volop deel aan communicatie tijdens de grondige voorbereiding van de moord. Naar een vermoedelijke handlanger van F. wordt nog gezocht.