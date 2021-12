De politie heeft vier mensen aangehouden voor het plaatsen van opruiende en dreigende berichten op sociale media, waarin zij half november opriepen om de orde te verstoren in Den Haag. Het viertal wordt vrijdag voorgeleid aan een rechter-commissaris. De politie heeft niets gezegd over of de berichten de oorzaak zijn van de rellen die op 20 november uitbraken in de Schilderswijk.