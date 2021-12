Gebouwen kleuren groen op dag van de mensenrechten

Op verschillende plekken in Nederland kleuren gebouwen vrijdag groen op de dag van de mensenrechten. Met de actie wil de Vereniging Asieladvocaten & - Juristen Nederland (VAJN) aandacht vragen voor de situatie van migranten aan Europese grenzen, met name aan de Poolse grens. De vereniging liet zich inspireren door Poolse grensbewoners, die een groen licht aan hun deur hangen als teken dat migranten in nood daar terechtkunnen voor hulp.