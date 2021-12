Een volledig knalvrije overgang naar 2022 zit er niet in, schrijft Binnenlands Bestuur. Ondanks het afgekondigde vuurwerkverbod is ongeveer een op de tien Nederlanders toch van plan vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Dit is een van de uitkomsten van de zogenoemde ‘vuurwerkpeiling’, die I&O Research jaarlijks voor het blad uitvoert. Dit jaar deden er 1188 Nederlanders van 18 jaar en ouder aan mee.