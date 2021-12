Vakbonden CNV en FNV maken zich op voor een langere strijd om een betere cao in de kleinmetaal af te sluiten. Donderdag legden ruim 200 werknemers uit de sector in Eindhoven het werk neer en vrijdag staan er stakingen in Hengelo, Arnhem en Nijmegen gepland. De verschillen tussen wat de werkgevers bieden en wat de bonden eisen zijn groot.