Minister van Financiën VS kritisch op verlaging kredietrating

Moody’s verlaagde de kredietrating afgelopen vrijdag, waarbij werd verwezen naar de stijgende schuld en rentelasten van de VS. Die waren „aanzienlijk hoger dan die van landen met een vergelijkbare rating”, legde de kredietbeoordelaar het besluit uit.

Maar volgens Bessent is de Amerikaanse regering „vastbesloten” de federale uitgaven te verlagen en de economie te laten groeien. Bovendien treft het huidige beleid geen blaam, aldus de minister. „Het is de regering-Biden en de uitgaven die we de afgelopen vier jaar hebben gezien die we hebben geërfd”, stelde Bessent in het interview.