Importheffingen China tegen dumping plastics, ook voor EU

Het hoogste tarief van 74,9 procent geldt voor import uit de VS, zendingen uit de EU worden met 34,5 procent belast. De invoer uit Japan krijgt te maken met een heffing van 35,5 procent met uitzondering van het Japanse chemiebedrijf Asahi Kasei, waarvoor een tarief van 24,5 procent geldt.

China belast import van POM-copolymeren uit Taiwan met 32,6 procent. Ook hier wordt een uitzondering gemaakt, namelijk voor de bedrijven Formosa Plastics en Polyplastics Taiwan. De heffingen voor deze bedrijven komen uit op respectievelijk 4 procent en 3,8 procent.

POM-copolymeren kunnen op verschillende manieren worden toegepast, bijvoorbeeld als vervanging van metalen als koper en zink. De plastics worden gebruikt voor auto-onderdelen, elektronica en medische apparatuur, aldus het handelsministerie.

De heffingen vormen de uitkomst van een onderzoek dat het ministerie van Handel in mei vorig jaar was gestart. De studie volgde op het flink verhogen van importheffingen op onder meer Chinese elektrische voertuigen en computerchips door de VS. In januari meldde Beijing al op basis van voorlopig onderzoek dat er sprake was van dumping.