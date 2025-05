Horeca in en rond Den Haag verwacht minder gasten rond NAVO-top

Vorige maand werd de Johan de Wittlaan, een belangrijke doorgaande weg, al afgesloten tot begin augustus. Daar staan tijdelijke gebouwen voor de top, die op 24 en 25 juni plaatsvindt. Het strand van Scheveningen blijft tijdens de NAVO-top wel open, maar bij de Zanzibar Beachclub vrezen ze „het ergste”, aldus een manager. „Wij denken dat we een ontzettende inkomstenderving gaan hebben. Ze gaan alles afsluiten, het wordt een verkeerschaos.” Hij verwacht dat de situatie voor de strandtent pas in augustus weer normaal wordt.

Ook restaurant Steam, in Scheveningen en Noordwijk, verwacht „zeker” last te hebben van de NAVO-top en omzet te missen, vooral in Scheveningen. „Er gebeurt veel in Den Haag en Scheveningen en daardoor zoeken mensen het niet op. Het zorgt voor rustige weken, minder gasten en cancellingen door groepen en tours die besluiten naar een andere stad te gaan vanwege de top”, zegt salesmarketeer Giuliano D’Alba. Ook rijden leveranciers niet rond de top.

Restaurant De Landbouw overweegt tijdens de NAVO-top zelfs te sluiten, meldt eigenaar Anja Canters. „Als ik niet bereikbaar ben dan heeft het niet veel zin om personeel in te zetten en eten voor te bereiden.” De N44, vlak bij het restaurant, is rond de top afgesloten. Om die reden hebben mensen hun reservering volgens haar al geannuleerd.

De top leidt volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tot zorgen bij sommige horecabedrijven. Bijvoorbeeld over de slechtere bereikbaarheid van het strand van Scheveningen, minder evenementen in juni of minder boekingen van zakelijke hotelgasten in de weken voor de top. KHN ziet wel een lichtpuntje. Mogelijk gaan de duizenden bezoekers aan het evenement op stap in de stad. „Zeker in de avonden zal de horeca hiervan kunnen profiteren”, aldus een woordvoerster.