Aantal laadpalen met kwart gestegen, maar stagnatie dreigt

Weggebruikers kunnen inmiddels terecht bij bijna 184.000 laadpunten. Daarmee nam de landelijke dekkingsgraad toe tot 83 procent, tegen 80 procent in 2023. Nederland moet in 2030 beschikken over een landelijk dekkend, toegankelijk en toekomstbestendig laadnetwerk. In elke buurt, met uitzondering van het landelijke gebied, moet een laadpunt op loopafstand beschikbaar zijn.

Het tempo waarin laadpalen werden gerealiseerd lag wel iets lager dan de afgelopen jaren. Gemiddeld groeide het aantal publieke laadpunten maandelijks met 1600. Dat waren er in 2023 nog ruim 1900 per maand. De NAL schrijft dat onder meer toe aan netcongestie in bepaalde regio’s, met name Utrecht, Gelderland en Flevoland. „De toenemende druk op het elektriciteitsnet vormt een groeiende uitdaging voor de uitrol van laadinfrastructuur in ons land”, stelt het samenwerkingsverband.

Tegelijkertijd groeit het aantal elektrische vrachtwagens in ons land, mede door uitstootvrije zones en subsidieregelingen. Dat betekent dat er ook op bedrijventerreinen meer laadpunten moeten komen, maar juist daar is het stroomnet veelal vol. Daarmee wordt de overstap naar elektrisch rijden belemmerd, concludeert de NAL.

Terwijl laadpalen juist ook kansen bieden. „Door slim te sturen op plaatsing, gebruik en tijdstip van laden - bijvoorbeeld via slim laden - kan laadinfrastructuur juist bijdragen aan het afvlakken van piekbelasting en een efficiënter gebruik van het bestaande net”, stelt de NAL. „Daarmee helpt het niet alleen de verduurzaming van mobiliteit, maar ondersteunt het ook andere sectoren die willen elektrificeren.”