Ambulanceverpleegkundige Herman van der Klok (55) uit Hilversum ziet niet tegen de jaarwisseling op. „Spannend is het elk jaar wel. Krijgen we veel vuurwerkslachtoffers, hoe druk wordt het? Nu met corona is de vraag: Kunnen we onze patiënten wel kwijt in het ziekenhuis in de regio of moeten we hen verderop brengen?”