Groene kerst: minder vlees of LED-lampjes in de boom

Lampjes, diners en cadeaus onder de boom: kerst vieren leidt al snel tot meer consumptie en een hoger energiegebruik - en daarmee tot extra klimaatimpact. Wie het zo groen en duurzaam mogelijk wil aanpakken, heeft wel tal van opties. Zuinige LED-lampjes in de kerstboom hangen bijvoorbeeld, of tweedehands spullen kopen als cadeau voor onder de boom. Een van de grootste ‘klimaatklappers’ is volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal minder vlees eten. „Zoek eens naar een vegetarisch kerstmenu. Vind je helemaal vegetarisch lastig? Beperk vlees dan tot het hoofdgerecht en ga voor een kleinere portie per persoon”, suggereert de organisatie.