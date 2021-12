Tegen de nu 20-jarige hoofdverdachte in de zaak rond de groepsverkrachtingen van minderjarige meisjes in een autogarage in Den Bosch is woensdag bij de kinderrechter in die plaats twee jaar cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de destijds minderjarige Bosschenaar twee kinderen onder de 16 jaar oud verkracht.