In de zorg, op het spoor, in de techniek: in veel sectoren staan honderden, soms duizenden vacatures lange tijd open. Bijna een op de vijf vacatures lijkt onvervulbaar. Terwijl er ook veel werkzoekenden zijn. De mismatch op de arbeidsmarkt is sinds corona nijpender dan ooit. Hoe komt dat? En wat is eraan te doen?