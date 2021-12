Het Rode Kruis is voortdurend in gesprek met de GGD’en over hulp bij de coronavaccinaties. „Dat gaat over lopende inzetten en waar zij verwachten dat er extra inzet van ons nodig is. Die gesprekken zijn sinds een paar weken wel intensiever geworden.” Dat zegt een woordvoerster van het Rode Kruis nadat coronaminister Hugo de Jonge zijn plannen voor de versnelling van de boostercampagne vrijdag toelichtte.