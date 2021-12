De misdragingen van politiestudenten die de fout in gaan worden ernstiger. Zo is de afgelopen jaren vaker sprake van studenten die informatie lekken of informatie uit politiesystemen voor privédoeleinden gebruiken. Dat meldt de politie na onderzoek door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK), dat plaatsvond in opdracht van de korpsleiding.