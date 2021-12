De bosoppervlakte in Nederland is in de afgelopen vier jaar met 1925 hectare (0,5 procent) verder afgenomen. Dat komt naar voren uit een analyse van Wageningen Environmental Research (WENR), die is gepubliceerd in het vakblad Natuur, Bos en Landschap. De onderzoekers constateren dat vooral de aanplant van nieuw bos achterblijft. In de afgelopen vijftig jaar is niet eerder zo weinig bos aangeplant.