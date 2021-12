Zeven keer woedde er brand op een boerderij of in een woning van een boer uit Langbroek in 2018 en 2019. Behalve van financiële malversaties wordt deze Gert van S. ervan verdacht zeker drie van deze branden zelf te hebben aangestoken. Voor de rechtbank in Utrecht verklaarde hij woensdagochtend opnieuw dat hij onschuldig is. „Ik werd in die tijd zelf bedreigd.”