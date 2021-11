Een vliegtuig van KLM is na het opstijgen in Johannesburg in Zuid-Afrika in de nacht van zondag op maandag een luik van het landingsgestel verloren, bevestigt KLM na berichtgeving door NH Nieuws en The Aviation Herald. Het vliegtuig kon veilig doorvliegen naar Schiphol. Het gevallen luik werd teruggevonden op een startbaan van het vliegveld van Johannesburg. Hoe het onderdeel kon afbreken wordt nog onderzocht.