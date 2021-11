Voor het eerst in zes jaar brengt prinses Beatrix weer een bezoek aan het door haar zo geliefde Curaçao. Die liefde is overheersend wederzijds: de 83-jarige prinses is daar sinds haar bezoek aan het eiland in 1999 enorm populair. Beatrix komt donderdagmiddag lokale tijd, dus ’s avonds Nederlandse tijd, aan.