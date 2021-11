De planbare zorg in ziekenhuizen komt verder in de knel. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft demissionair zorgminister Hugo de Jonge gevraagd fase 2D uit het opschalingsplan te bekrachtigen, meldt een LNAZ-woordvoerder. „Ik zou fase 2D nu nog niet willen betitelen als de fase voor code zwart, omdat daarbij sprake is van de mogelijkheid op te schalen naar 1350 ic-bedden. Zover is het nog niet”, aldus de woordvoerder.