Over tien dagen zitten de intensive care-afdelingen in ‘code zwart’, waarbij ziekenhuizen moeten besluiten wie ze nog kunnen helpen en wie niet. Dat zegt Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. „Ik denk dat er nu een momentum is om keiharde maatregelen te nemen en dat zo snel mogelijk”, zegt hij tegen de Tweede Kamer.