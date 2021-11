De mensen die vrijdagavond gewond raakten bij de rellen in het centrum van Rotterdam verkeren niet in levensgevaar. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in het televisieprogramma Jinek. Volgens Aboutaleb raakten er zeven personen gewond, vier van hen belandden met een schotwond in het ziekenhuis. Aboutaleb baseert zich op informatie uit de ziekenhuizen.