Ziekenhuizen zijn begonnen met de voorbereidingen op de zogenoemde code zwart. Het Radboudumc in Nijmegen en het Rotterdamse Erasmus MC zijn net als eerder in de coronacrisis bezig medewerkers bij te scholen over de patiëntselectie die zij moeten maken als ziekenhuizen niet meer alle acute zorg kunnen leveren. Ook het Maastricht UMC+ heeft de protocollen er weer bij gepakt. Het Amsterdam UMC zegt dat hun mensen al voorbereid zijn.