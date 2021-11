Er komt volgens het demissionaire kabinet geen verbod voor grote schepen om in slecht weer de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden te nemen. De Tweede Kamer was uit op een verbod naar aanleiding van het ongeluk met het containerschip MSC Zoe. Dat schip verloor hier begin 2019 in slecht weer meer dan driehonderd containers, dat tot zware vervuiling in het gebied leidde.