De formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie komen donderdag opnieuw bijeen op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. De partijleiders en de secondanten blijven daar tot en met vrijdag om verder te onderhandelen over een nieuw regeerakkoord. Eerst zouden ze woensdag al naar Hilversum gaan, maar door „agendatechnische redenen” werd toch gepraat op het Logement in Den Haag.