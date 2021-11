Een kleine meerderheid van de Nederlanders (55 procent) steunt de invoering van zogenoemde 2G-aanpak, waarbij mensen alleen nog een coronatoegangsbewijs krijgen als ze gevaccineerd zijn of corona hebben gehad. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research onder 2207 Nederlanders in opdracht van de NOS. Van de ondervraagden geeft 12 procent aan neutraal te zijn over 2G, 31 procent is tegen.