Dutch Design Week (DDW) over minder maar beter ontwerpen

In Eindhoven begint zaterdag weer de negendaagse Dutch Design Week (DDW). Volgens de organisatie kunnen bezoekers er op tientallen plekken in de stad kennismaken met werk en ideeën van ontwerpers uit binnen- en buitenland. Het gaat er vooral om experimenten, vernieuwing en combinaties van disciplines, zogenoemde cross-overs. Aandacht is er deze keer vooral voor de mogelijkheden om minder maar beter te ontwerpen en dus te produceren.