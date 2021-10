In een ankerkettingbak aan boord van een schip in de Rotterdamse haven hebben politie en douane vrijdag 115 kilo cocaïne aangetroffen. In zo’n bak ligt de ketting van het anker tijdens het varen. De ontdekking is bijzonder want meestal zitten de drugs verstopt in containers. De partij cocaïne heeft een straatwaarde van ruim 8,5 miljoen euro. Er zijn geen aanhoudingen verricht.