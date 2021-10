OM eist in hoger beroep 25 jaar cel en tbs voor brandmoord Breda

Voor de moord op de 49-jarige garagehouder Ger van Zundert in Breda heeft het Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen de 53-jarige Janie H. 25 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Van Zundert werd mishandeld en vastgebonden op een stoel in zijn garagebox en daarna in brand gestoken. „Misselijkmakend en huiveringwekkend”, zei de advocaat-generaal donderdag in het gerechtshof in Den Bosch. Ze eiste vijf jaar cel meer dan de officier van justitie vorig jaar eiste bij de rechtbank.