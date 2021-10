Getuigenverhoor Mink K. in zaak-Holleeder blijft onzekere factor

Het getuigenverhoor van Mink K. in de strafzaak in hoger beroep tegen Willem Holleeder blijft een onzekere factor. K. verblijft al jaren in Libanon. De voorzitter van het gerechtshof Amsterdam doet al geruime tijd pogingen om afspraken te maken met K., maar die hebben nog niet tot concreet resultaat geleid. Inmiddels blijven e-mails van de voorzitter aan K. onbeantwoord, zo bleek donderdag tijdens een zitting in de zaak tegen de 63-jarige Holleeder.