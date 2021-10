Een wereldstekker van het Kruidvat is niet veilig genoeg. Het kan namelijk voorkomen dat de stekker van het apparaat dat iemand in een ander land wil gebruiken, verkeerd in de wereldstekker wordt gestoken. „Hierdoor bestaat het risico op een elektrische schok met letsel als mogelijk gevolg”, aldus het Kruidvat. Het bedrijf waarschuwt de stekker dan ook niet te gebruiken.